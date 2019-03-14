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Вечерний Киев остановился в пробках

Киев • УНН

 • 14107 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается максимальный уровень заторов, особенно движение затруднено в центральной части столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Вечерний Киев остановился в пробках

В частности, по данным сервиса, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик, Льва Толстого, бассейна, Богдана Хмельницкого, Саксаганского, Жилянской, Большую Житомирскую, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Юрия Гагарина.

Максимальный уровень заторов наблюдается также на бульваре Леси Украинки, улицы Ивана Федорова, Олеся Гончара, бульваре Дружбы народов, улицы Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, а также на проспекте Воздухофлотском, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, Владимирском спуске.

Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской". Также на улице Соборной.

На левом берегу столицы высокий уровень заторов наблюдается на проспекте Юрия Гагарина и Николая Бажана, улице Гната Хоткевича, проспекте Генерала Ватутина, улице Евгения Сверстюка, Анны Ахматовой, Ревуцкого, на Харьковском шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережных.

По ситуации на столичных мостах, то на Северном, мосту Метро наблюдаются пробки в направлении левого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны, на Дарницком и Патона мостах можно проехать свободно.

Напомним, в этом году начнут пилотный проект против перегруженных фур.

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