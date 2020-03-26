Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92831 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101995 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104108 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103235 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111476 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100301 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104882 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106559 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131498 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание

Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание

Киев  •  УНН

 • 24628 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Юлию Лапутину званием генерал-майора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

"Второй раз в истории страны женщина получила генеральское звание! И во второй раз - в Службе безопасности Украины. Вчера Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной. Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Указано, что она - настоящий боевой офицер и защищает Украину от российской агрессии.

Напомним, единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе.

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