Вдруге в історії України жінка отримала генеральське звання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вдруге в історії України жінка отримала генеральське звання. Президент України Володимир Зеленський нагородив Юлію Лапутіну званням генерал-майора. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку СБУ в Facebook.
"Вдруге в історії країни жінка отримала генеральське звання! І вдруге – у Службі безпеки України. Вчора Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Юлії Лапутіній. Вона – заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що вона - справжній бойовий офіцер і захищає Україну від російської агресії.
Нагадаємо, єдина військова льотчиця в Україні розповіла про свою роботу.