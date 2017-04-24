Вчера все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса - А.Хуг

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38137 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101613 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154994 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115829 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112342 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104139 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107026 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103528 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153219 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Вчера все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса - А.Хуг

Вчера все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса - А.Хуг

Киев  •  УНН

 • 7707 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Все патрули СММ ОБСЕ были отозваны из Донецкой и Луганской областей после подрыва машины миссии ОБСЕ, в результате чего погиб представитель миссии. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"После инцидента все патрули миссии там были отозваны на базы. И сегодня большинство, если не все наши патрули были отменены. Однако завтра мы восстановим свою работу. Сейчас мы продолжаем осуществлять мониторинг ситуации с помощью камер, которые там размещены", - сообщил А.Хуг.

А.Хуг подчеркнул, что работа патрулей была приостановлена ​​и в пределах подконтрольных и неподконтрольных правительству районов.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США , работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.

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