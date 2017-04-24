Вчера все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса - А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Все патрули СММ ОБСЕ были отозваны из Донецкой и Луганской областей после подрыва машины миссии ОБСЕ, в результате чего погиб представитель миссии. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"После инцидента все патрули миссии там были отозваны на базы. И сегодня большинство, если не все наши патрули были отменены. Однако завтра мы восстановим свою работу. Сейчас мы продолжаем осуществлять мониторинг ситуации с помощью камер, которые там размещены", - сообщил А.Хуг.
А.Хуг подчеркнул, что работа патрулей была приостановлена и в пределах подконтрольных и неподконтрольных правительству районов.
Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США , работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.