Вчера все патрули миссии ОБСЕ были отозваны из Донбасса - А.Хуг

"После инцидента все патрули миссии там были отозваны на базы. И сегодня большинство, если не все наши патрули были отменены. Однако завтра мы восстановим свою работу. Сейчас мы продолжаем осуществлять мониторинг ситуации с помощью камер, которые там размещены", - сообщил А.Хуг.

А.Хуг подчеркнул, что работа патрулей была приостановлена ​​и в пределах подконтрольных и неподконтрольных правительству районов.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США , работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.