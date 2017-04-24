Вчора всі патрулі місії ОБСЄ були відкликані з Донбасу – А.Хуг

“Після інциденту всі патрулі місії там були відкликані на бази. І сьогодні більшість, якщо не всі наші патрулі були скасовані. Однак завтра ми відновимо свою роботу. Наразі ми продовжуємо здійснювати моніторинг ситуації за допомогою камер, які там розміщені”, — повідомив А.Хуг.

А.Хуг наголосив, що робота патрулів була призупинена і в межах підконтрольних, і непідконтрольних урядові районів.

Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.