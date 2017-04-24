Вчора всі патрулі місії ОБСЄ були відкликані з Донбасу – А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Всі патрулі СММ ОБСЄ були відкликані з Донецької та Луганської областей після підриву машини місії ОБСЄ, внаслідок чого загинув представник місії. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Після інциденту всі патрулі місії там були відкликані на бази. І сьогодні більшість, якщо не всі наші патрулі були скасовані. Однак завтра ми відновимо свою роботу. Наразі ми продовжуємо здійснювати моніторинг ситуації за допомогою камер, які там розміщені”, — повідомив А.Хуг.
А.Хуг наголосив, що робота патрулів була призупинена і в межах підконтрольних, і непідконтрольних урядові районів.
Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.