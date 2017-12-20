Вчера в Киеве из-за непогоды пострадал 131 человек

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"Пострадали 113 взрослых и 18 детей", - сообщила Н.Вишневская.

Как сообщал УНН, накануне к уборке Киева после снегопада привлекли военных Минобороны.

Напомним, в Украине из-за непогоды произошло 1,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий.