Вчера в Киеве из-за непогоды пострадал 131 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В течение вчерашнего дня в Киеве в результате плохих погодных условий пострадал 131 человек, из них 18 детей. Об этом УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
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"Пострадали 113 взрослых и 18 детей", - сообщила Н.Вишневская.
Как сообщал УНН, накануне к уборке Киева после снегопада привлекли военных Минобороны.
Напомним, в Украине из-за непогоды произошло 1,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий.