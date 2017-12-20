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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39193 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вчера в Киеве из-за непогоды пострадал 131 человек

Киев • УНН

 • 15344 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В течение вчерашнего дня в Киеве в результате плохих погодных условий пострадал 131 человек, из них 18 детей. Об этом УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Вчера в Киеве из-за непогоды пострадал 131 человек

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"Пострадали 113 взрослых и 18 детей", - сообщила Н.Вишневская.

Как сообщал УНН, накануне к уборке Киева после снегопада привлекли военных Минобороны.

Напомним, в Украине из-за непогоды произошло 1,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий.

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