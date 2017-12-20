Вчора в Києві через негоду постраждала 131 людина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Протягом вчорашнього дня в Києві в результаті поганих погодних умов постраждала 131 людина, з них 18 дітей. Про це УНН повідомила радник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.
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"Постраждали 113 дорослих та 18 дітей", - повідомила Н.Вишневська.
Як повідомляв УНН, напередодні до прибирання Києва після снігопаду залучили військових Міноборони.
Нагадаємо, в Україні через негоду сталося 1,3 тис. дорожньо-транспортних пригод.