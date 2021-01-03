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Ученые назвали еще одну особенность “британского” штамма коронавируса

Киев • УНН

 • 23816 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, наиболее распространен среди людей в возрасте от 10 до 19 лет. Об этом сообщила своей странице в Twitter старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани, ссылаясь на результаты нового исследования, пишет УНН

Ученые назвали еще одну особенность “британского” штамма коронавируса

“Его (нового штамма — ред.) распространенность наиболее высока среди испытуемых в возрасте 10-19 лет. Мы знаем, что передача вируса, которая начинается у более молодых, неизбежно распространяется на пожилых людей и в конечном итоге приводит к тяжелым заболеваниям и смерти”, — предупредила она.

Гурдасани сообщила, что проводятся исследования, что новый штамм чаще приводит к активному проявлению симптомов заболевания у молодых людей. Это также не означает, что дети более восприимчивы к новому вирусу — эпидемиолог допускает, что высокая распространенность среди молодёжи может быть следствием более активных межличностных контактов в этой возрастной группе. В связи с она призвала закрыть учебные заведения, если ситуация не улучшится.

Напомним, 14 декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса, который премьер-министр Борис Джонсон назвал потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран.

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