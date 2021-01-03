Вчені назвали ще одну особливість "британського" штаму коронавірусу

"Його (нового штаму - ред.) поширеність найбільш висока серед протестованих у віці 10-19 років. Ми знаємо, що передача вірусу, яка починається у більш молодих, неминуче поширюється на літніх людей і в кінцевому підсумку призводить до важких захворювань і смерті", - попередила вона.

Гурдасані повідомила, що проводяться дослідження, на предмет того, що новий штам частіше призводить до активного прояву симптомів захворювання у молодих людей. Це також не означає, що діти більш сприйнятливі до нового вірусу - епідеміолог допускає, що висока поширеність серед молоді може бути наслідком більш активних міжособистісних контактів у цій віковій групі. У зв'язку з цим вона закликала закрити навчальні заклади, якщо ситуація не покращиться.

Нагадаємо, 14 грудня влада Великобританії повідомили про виявлення в країні нового штаму коронавируса, який прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав потенційно більш небезпечним, ніж SARS-CoV-2. Згодом штам знайшли ще в ряді країн.