Вчені назвали ще одну особливість "британського" штаму коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, найбільш поширений серед людей у віці від 10 до 19 років. Про це повідомила своїй сторінці в Twitter старший викладач епідеміології Лондонського університету королеви Марії Дипти Гурдасані, посилаючись на результати нового дослідження, пише УНН.
"Його (нового штаму - ред.) поширеність найбільш висока серед протестованих у віці 10-19 років. Ми знаємо, що передача вірусу, яка починається у більш молодих, неминуче поширюється на літніх людей і в кінцевому підсумку призводить до важких захворювань і смерті", - попередила вона.
Гурдасані повідомила, що проводяться дослідження, на предмет того, що новий штам частіше призводить до активного прояву симптомів захворювання у молодих людей. Це також не означає, що діти більш сприйнятливі до нового вірусу - епідеміолог допускає, що висока поширеність серед молоді може бути наслідком більш активних міжособистісних контактів у цій віковій групі. У зв'язку з цим вона закликала закрити навчальні заклади, якщо ситуація не покращиться.
Нагадаємо, 14 грудня влада Великобританії повідомили про виявлення в країні нового штаму коронавируса, який прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав потенційно більш небезпечним, ніж SARS-CoV-2. Згодом штам знайшли ще в ряді країн.