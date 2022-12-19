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Ученые исследовали, как распознать признаки деменции за девять лет до установления диагноза

Ученые исследовали, как распознать признаки деменции за девять лет до установления диагноза

Киев • УНН

 • 1318989 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Ученые исследовали, что признаки деменции можно заметить за девять лет до установления диагноза. Это означает, что пациенты группы риска могут пройти обследование, которое выявит, кому может быть полезным раннее вмешательство, чтобы уменьшить риск развития заболеваний, связанных с деменцией. Об этом информирует УНН со ссылкой на Independent.

Цитата

"Когда мы взглянули на историю пациентов, стало ясно, что у них обнаруживали некоторые когнитивные нарушения за несколько лет до того, как их симптомы стали достаточно очевидны, чтобы поставить диагноз", - сказал автор исследования Нол Сваддивудхипонг, младший врач Кембридского университета.

Он добавил: "Нарушения часто были незначительными, но распространялись на ряд факторов обнаружения. Это шаг к тому, чтобы мы могли проверять людей, которые находятся в группе наибольшего риска, - людей старше 50 лет или имеющих высокое кровяное давление и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни - и вмешиваться на ранней стадии, чтобы помочь им снизить риск".

Детали

Исследование ученых было опубликовано в научном журнале "Альцгеймер и деменция: Журнал Ассоциации Альцгеймера" (Alzheimer's & Dementia: The Journal of Alzheimer's Association). Ученые проанализировали данные из британской базы данных Biobank и определили решение проблем и запоминания чисел как одни из ранних признаков того, что у пациентов может развиться деменция.

Старший автор, доктор Тим Риттман объяснил, что людям не следует чрезмерно волноваться, если они плохо запоминают числа, поскольку "даже некоторые здоровые люди будут естественно иметь лучшие или худшие результаты, чем их сверстники". В то же время, он отметил, что ученые тем, кто замечает ухудшение памяти, следует обратиться к врачу.

У людей из Biobank, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера, были более низкие результаты по сравнению со здоровыми людьми, когда речь шла о решении проблем, времени реакции, запоминании списков чисел, перспективной памяти (способность запоминать, что нужно сделать позже). Исследователи обнаружили, что это также касалось людей, у которых развилась более редкая форма деменции, известная как лобно-височная деменция.

"Становится все более очевидным, что лучший шанс повлиять на течение заболеваний, вызывающих деменцию, заключается во вмешательстве на их ранних стадиях. Службы здравоохранения обычно не предлагают тесты, необходимые для выявления изменений в функции мозга, которые происходят до появления симптомов, подобных тем, о которых идет речь в этом исследовании... Сейчас как никогда важно, чтобы службы здравоохранения отвечали на наше понимание важности выявления болезни и ее ранней диагностики", - сказал руководитель отдела политики Alzheimer’s Research UK Дэвид Томас.

Напомним

Инженеры из Университета Миннесоты в Дулуте (США) разработали работа, которая призвана помогать людям с деменцией.

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