Учені дослідили, як розпізнати ознаки деменції за дев'ять років до встановлення діагнозу

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"Коли ми поглянули на історію пацієнтів, стало ясно, що у них виявляли деякі когнітивні порушення за кілька років до того, як їхні симптоми стали достатньо очевидними, щоб поставити діагноз", - сказав автор дослідження Нол Сваддівудхіпонг, молодший лікар Кембридзького університету.

Він додав: "Порушення часто були незначними, але поширювалися на низку факторів виявлення. Це крок до того, щоб ми могли перевіряти людей, які знаходяться в групі найбільшого ризику, - людей старше 50 років або тих, хто має високий кров'яний тиск чи веде малорухомий спосіб життя - і втручатися на ранній стадії, щоб допомогти їм знизити ризик".

Деталі

Дослідження вчених було опубліковано в науковому журналі "Альцгеймер і деменція: Журнал Асоціації Альцгеймера" (Alzheimer's & Dementia: The Journal of Alzheimer's Association). Науковці проаналізували дані з британської бази даних Biobank та визначили розв'язання проблем і запам’ятовування чисел як одні з ранніх ознак того, що у пацієнтів може розвинутися деменція.

Старший автор, доктор Тім Ріттман пояснив, що людям не слід надмірно хвилюватися, якщо вони погано запам'ятовують числа, оскільки "навіть деякі здорові люди природно матимуть кращі або гірші результати, ніж їхні однолітки". Водночас він зауважив, що тим, хто помічає погіршення пам'яті, варто звернутися до лікаря.

У людей з Biobank, у яких згодом розвинулася хвороба Альцгеймера, були нижчі результати порівняно зі здоровими людьми, коли йшлося про розв'язання проблем, час реакції, запам’ятовування списків чисел, перспективну пам'ять (здатність запам’ятовувати, що потрібно зробити пізніше). Дослідники виявили, що це також стосувалося людей, у яких розвинулася більш рідкісна форма деменції, відома як лобно-скронева деменція.

"Стає все більш очевидним, що найкращий шанс вплинути на перебіг захворювань, які викликають деменцію, полягає у втручанні на їх ранніх стадіях. Служби охорони здоров’я зазвичай не пропонують тести, необхідні для виявлення змін у функції мозку, які відбуваються до появи симптомів, подібних до тих, про які йдеться в цьому дослідженні... Зараз як ніколи важливо, щоб служби охорони здоров'я відповідали на наше розуміння важливості виявлення хвороби та її ранньої діагностики", - сказав керівник відділу політики Alzheimer’s Research UK Девід Томас.

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