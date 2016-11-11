Убийце грозит 15 лет заключения в Запорожье

Установлено, что 36-летний потерпевший вместе с семьей длительное время арендовал дом на территории Шевченковского района областного центра. В связи с постоянными конфликтами с владельцем жилья по поводу уплаты денежных средств за аренду, семья выехала из наемного дома.

В прокуратуре сообщили, что 31 июля этого года погибший приехал в ранее арендованное жилья передать владельцу квитанции об уплате коммунальных услуг за время проживания. Во время разговора с владельцем дома последний достал ружье и сделал один выстрел в мужчину. В результате сквозного ранения потерпевший скончался в больнице.

По решению суда подозреваемый находится под стражей.

Максимальная санкция статьи за совершенное преступление предусматривает 15 лет лишения свободы.