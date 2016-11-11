Вбивці загрожує 15 років ув'язнення у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя міста Запоріжжя, який вбив людину. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Встановлено, що 36-річний потерпілий разом з родиною тривалий час орендував будинок на території Шевченківського району обласного центру. У зв’язку з постійними конфліктами з власником житла з приводу сплати грошових коштів за оренду, родина виїхала з найманого будинку.
У прокуратурі повідомили, що 31 липня цього року загиблий приїхав до раніше найманого житла передати власнику квитанції про сплату комунальних послуг за час проживання. Під час розмови з власником будинку останній дістав рушницю та здійснив один постріл в чоловіка. В результаті наскрізного поранення потерпілий помер у лікарні.
За рішенням суду підозрюваний знаходиться під вартою.
Максимальна санкція статті за вчинений злочин передбачає 15 років позбавлення волі.