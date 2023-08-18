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Убийство военного в Киеве: прокуратура просит более жесткую меру пресечения обвиняемым

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Столичная прокуратура обжаловала в апелляционном порядке постановление суда, которым двум обвиняемым в убийстве военнослужащего Алексея Щербины смягчили меру пресечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Цитата

«Постановлением Голосеевского районного суда города Киева от 14 августа 2023 года двум обвиняемым в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия, группой лиц, по делу об убийстве военнослужащего определен залог в размере 805 200 грн для каждого в качестве альтернативы содержанию под стражей. Не соглашаясь с указанным решением суда Голосеевская окружная прокуратура города Киева внесла на него апелляционную жалобу», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сторона обвинения настаивает на том, что в указанном деле отсутствуют основания для определения залога обвиняемым, учитывая совершение ими тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия и насилия в отношении военного.

«По приведенным основаниям сторона обвинения просит суд апелляционной инстанции отменить постановление и применить к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сейчас апелляционная жалоба направлена на рассмотрение в Киевский апелляционный суд», - информирует прокуратура.

Дополнение

Резонансное преступление произошло 21 октября 2022 года в Голосеевском районе города Киева. Согласно материалам следствия, между потерпевшим, который управлял автомобилем Hyundai, и водителем Lexus возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры Lexus избили потерпевшего. После этого водитель Lexus совершил в него выстрел и вместе с товарищами скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался. Правоохранители задержали нападавших по «горячим следам».

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