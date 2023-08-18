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Вбивство військового у Києві: прокуратура просить жорсткіший запобіжний захід обвинуваченим

Вбивство військового у Києві: прокуратура просить жорсткіший запобіжний захід обвинуваченим

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Столична прокуратура оскаржила в апеляційному порядку ухвалу суду, якою двом обвинуваченим у вбивстві військовослужбовця Олексія Щербини пом’якшили запобіжний захід. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Цитата

«Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 14 серпня 2023 року двом обвинуваченим у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб, у справі про вбивство військовослужбовця визначено заставу у розмірі 805 200 грн для кожного як альтернативу триманню під вартою. Не погоджуючись із вказаним рішенням суду Голосіївська окружна прокуратура міста Києва внесла на нього апеляційну скаргу», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що сторона обвинувачення наполягає на тому, що у вказаній справі відсутні підстави для визначення застави обвинуваченим, ураховуючи вчинення ними тяжкого злочину із застосуванням вогнепальної зброї та насильства відносно військового.

«З наведених підстав сторона обвинувачення просить суд апеляційної інстанції скасувати ухвалу та застосувати до обвинувачених запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі апеляційну скаргу скеровано на розгляд до Київського апеляційного суду», - інформує прокуратура.

Доповнення

Резонансний злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі м. Києва. Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим, який керував автомобілем Hyundai, та водієм Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири Lexus побили потерпілого. Після цього водій Lexus здійснив у нього постріл та разом з товаришами втік. Потерпілий від отриманих травм помер. Правоохоронці затримали нападників по «гарячих слідах».

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