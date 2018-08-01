Убийство военного в Харьковской области: полиция задержала подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Полиция задержала двух военнослужащих, подозреваемых в убийстве своего коллеги по службе, тело которого было обнаружено на территории воинской части в городе Лозовая. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех в Facebook, передает УНН.
"Вчера оперативно сработали полицейские Лозовского района. Они задержали двух военнослужащих, убивших своего коллегу по службе. О страшном преступлении стало известно 30 июля. Тело убитого парня с телесными повреждениями было обнаружено на территории воинской части в городе Лозовая", - написал Бех.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила лиц, причастных к совершению тяжкого преступления.
"Это военнослужащие, служившие вместе с погибшим. 25 июля после конфликта они подрались. Затем эти двое его задушили и бросили в коллектор", - проинформировал начальник областной полиции.
Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления. Свою вину они признали. Досудебное расследование проводится по статье "умышленное убийство" УК Украины. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями было обнаружено на территории воинской части в городе Лозовая - в канализационном коллекторе.