Вбивство військового на Харківщині: поліція затримала підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Поліція затримала двох військовослужбовців, підозрюваних у вбивстві свого колеги по службі, тіло якого було виявлено на території військової частини у місті Лозова. Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Олег Бех у Facebook, передає УНН.
"Учора оперативно спрацювали поліцейські Лозівщини. Вони затримали двох військовослужбовців, які вбили свого колегу по службі. Про страшний злочин стало відомо 30 липня. Тіло вбитого хлопця із тілесними ушкодженнями було виявлено на території військової частини у місті Лозова", - написав Бех.
У результаті оперативно-розшукових заходів поліція виявила осіб, причетних до вчинення тяжкого злочину.
"Це військовослужбовці, які служили разом із загиблим. 25 липня після конфлікту вони побилися. Потім ці двоє його задушили та кинули у колектор", - проінформував начальник обласної поліції.
Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину. Свою провину вони визнали. Досудове розслідування проводиться за статтею "умисне вбивство" КК України. Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, тіло 23-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями було виявлено на території військової частини в місті Лозова - у каналізаційному колекторі.