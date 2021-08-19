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Убийство УГОшника: экс-боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы

Убийство УГОшника: экс-боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 31450 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Печерский районный суд Киева приговорил к 7 годам лишения свободы экс-боксера Петра Очеретяного за нанесение смертельной травмы сотруднику Управления государственной охраны (УГО). Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

"18 августа Печерским районным судом вынесен обвинительный приговор, которым боксер признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины, и осужден к реальной мере наказания - лишению свободы сроком на 7 лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Детали

Прокуратура напомнила, что инцидент произошел ночью 2 января 2019 года на Саперном поле в Печерском районе столицы.

Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем, между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль едва не сбил его собаку.

Во время конфликта мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица - головы, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

"Злоумышленник с места происшествия скрылся. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер. Как установлено позже, пострадавший был сотрудником Управления государственной охраны", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства обвиняемый свою виновность в инкриминируемом преступлении не признавал.

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