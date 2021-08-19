Вбивство УДОшника: ексбоксера Очеретяного засудили до 7 років тюрми

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва засудив до 7 років позбавлення волі ексбоксера Петра Очеретяного за нанесення смертельної травми співробітнику Управління державної охорони (УДО). Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.

Цитата:

“18 серпня Печерським районним судом винесено обвинувальний вирок, яким боксера визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, та засуджено до реальної міри покарання — позбавлення волі строком на 7 років”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що прокурор попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Деталі

Прокуратура нагадала, що подія сталася вночі 2 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці.

Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль ледь не збив його собаку.

Під час конфлікту чоловік наніс удар одному з пасажирів автомобіля в область правої частини обличчя — голову, чим заподіяв йому тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної травми. Від отриманої травми потерпілий помер на місці.

“Зловмисник з місця події зник. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер. Як встановлено пізніше, потерпілий був співробітником Управління державної охорони”, — зазначили в прокуратурі.

Зауважується, що під час судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав.

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