Убийство бизнесмена в Ровно оказалось инсценированным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Убийство предпринимателя на автостоянке в Киеве оказалось инсценированным. Это позволило задокументировать преступную деятельность организованной группы. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
Так, оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции и управления уголовного розыска в Ровенской области совместно со спецподразделением КОРД и прокуратурой области задержали двух мужчин, наняли для убийства жителя Ровно. Задержание произошло незадолго до преступления, запланированного злоумышленниками.
"По имеющейся оперативной информации мы знали, что в городе находится два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить", - сообщил заместитель начальника полиции в Ровенской области Сергей Волков во время пресс-конференции по этому убийству.
Так, утром 17 июля в Ровно, на улице Костромская, полицейские задержали двух киевлян в возрасте 47-ми и 49-ти лет, ранее судимых за убийства. В автомобиле Opel, на котором передвигались злоумышленники, правоохранители обнаружили гранату, пистолет с глушителем. Стало известно, что объектом преступления является 42-летний ранее судимый житель.
"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших сотрудников", - отметил заместитель главы областной полиции.
Кроме того, выяснилось, что на счету организованной группы - поджог информационного агентства журналистских расследований.
Как стало известно, преступную группу организовал 46-летний житель Ровно, криминальный авторитет. Он покинул пределы Украины 13 июля.
"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения организатору о подозрении. После установления его места нахождения и доведения в суде его вины он будет нести уголовную ответственность", - подчеркнул заместитель прокурора Ровенской области Остап Сидор.
Волков добавил, что деятельность ОПГ была направлена на дестабилизацию криминогенной ситуации в Ровенской области.
В ходе обыска у одного из исполнителей. 49-летнего жителя столицы, в подсобном помещении его дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельный взрывной предмет, запал к гранаты, пистолет и патроны. А у другого в доме в Киеве обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.
Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Ровенский городской суд взял их под стражу без права внесения залога. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, в Киеве на автостоянке неизвестные застрелили местного предпринимателя.