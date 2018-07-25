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Вбивство бізнесмена у Рівному виявилося інсценованим

Вбивство бізнесмена у Рівному виявилося інсценованим

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Вбивство підприємця на автостоянці у Рівному виявилося інсценованим. Це дало змогу задокументувати злочинну діяльність організованої групи. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, передає УНН

Так, оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції та управління карного розшуку в Рівненській області спільно зі спецпідрозділом КОРД та прокуратурою області затримали двох чоловіків, яких найняли для вбивства рівнянина. Затримання відбулося незадовго до злочину, запланованого зловмисниками.

"За наявною оперативною інформацією ми знали, що в місті перебуває двоє осіб, які готуються до вчинення злочину. До моменту затримання нам не було відомо, кого саме вони хочуть вбити", - повідомив заступник начальника поліції в Рівненській області Сергій Волков під час прес-конференції щодо цього вбивства.

Так, вранці 17 липня у Рівному, на вулиці Костромська, поліцейські затримали двох киян віком 47-ми та 49-ти років, раніше судимих за вбивства. У автомобілі Opel, на якому пересувалися зловмисники, правоохоронці виявили гранату, пістолет із глушником. Стало відомо, що об'єктом злочину є 42-річний раніше судимий рівнянин.

"Інсценування вбивства дало змогу задокументувати злочинну діяльність цілої організованої групи. Вона діяла на території нашої області та впливала на певні процеси. Крім того, вдалося відслідкувати зв'язки замовника та "загиблого", що є вагомою інформацією для наших працівників", - зазначив заступник голови обласної поліції.

Крім того, з'ясувалося, що на рахунку організованої групи - підпал інформаційної агенції журналістських розслідувань.

Як стало відомо, злочинну групу організував 46-річний житель Рівного, кримінальний авторитет. Він залишив межі України 13 липня.

"Наразі зібрано достатньо доказів для повідомлення організатору про підозру. Після встановлення його місця перебування та доведення в суді його вини він нестиме кримінальну відповідальність", - підкреслив заступник прокурора Рівненської області Остап Сидор.

Волков додав, що діяльність ОЗГ була направлена на дестабілізацію криміногенної ситуації у Рівненській області.

У ході обшуку в одного з виконавців, 49-річного жителя столиці, у підсобному приміщенні його дачного будинку у Житомирській області поліцейські вилучили саморобний вибуховий предмет, запал до гранати, пістолет та набої. А в іншого у помешканні у Києві виявили 11 гранат, 12 запалів до них та набої. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Виконавцям повідомили про підозру у підготовці до умисного вбивства за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 КК України. Рівненський міський суд взяв їх під варту без права внесення застави. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Рівному на автостоянці невідомі застрелили місцевого приватного підприємця

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