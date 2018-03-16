Убийство многодетной матери в Фастове: женщине нанесли 24 ножевых ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Матери троих детей, которую жестоко убили возле детсада в Фастове Киевской области, нанесли 24 ножевых ранения. Об этом на брифинге сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает корреспондент УНН.
"13 марта текущего года произошло дерзкое убийство. Мать троих детей шла забирать ребенка из детского сада, и у входа в садик ей нанесли 24 ножевых ранения, от которых она скончалась", - отметил прокурор.
Он рассказал, что женщина умерла не сразу, а позже в больнице, к которой добралась самостоятельно.
Как сообщал УНН, неизвестный с ножом напал на многодетную мать у детсада, женщина умерла.