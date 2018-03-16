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Вбивство багатодітної матері на Київщині: жінці нанесли 24 ножові поранення

Київ • УНН

 • 12894 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Матері трьох дітей, яку жорстоко вбили біля дитсадка у Фастові Київської області, нанесли 24 ножові поранення. Про це на брифінгу повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає кореспондент УНН.

“13 березня поточного року трапилось зухвале вбивство. Мати трьох дітей йшла забирати дитину з дитсадка, і біля входу в садочок їй нанесли 24 ножові поранення, від яких вона померла”, — зазначив прокурор.

Він розповів, що жінка померла не одразу, а згодом у лікарні, до якої дібралася самотужки.

Як повідомляв УНН, невідомий з ножем напав на багатодітну матір біля дитсадка, жінка померла.

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