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Убийство активиста в Бердянске: в полиции рассказали, как задержали подозреваемых

Убийство активиста в Бердянске: в полиции рассказали, как задержали подозреваемых

Киев  •  УНН

 • 13055 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Полиция провела комбинацию по задержанию подозреваемых в убийстве активиста, бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко в Бердянске. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает УНН.

"Организованная преступная группировка подготовила для этого (преступления, - ред.) автомобиль на так называемых "евробляхах", который был для этого преступления приобретен, чтобы его потом можно было уничтожить. В Бердянске они подготовили автомобиль к совершению преступления в городе, который был на запорожских номерах. Преступление готовилось. Было подготовлено ​​соответствующее оружие", - отметил Комиссаров.

В ходе проведения оперативно-следственных действий полиция получила информацию о том, что вероятные преступники могут передвигаться на автомобиле иностранного производства на номерах иностранной регистрации.

"Нами была проведена комбинация. На первом блокпосту машину идентифицировали и пропустили. За ней выехал автомобиль (полиции, - ред.). Мы не знали, есть ли у них оружие. На другом блокпосту их уже задержали", - уточнил глава областной полиции.

Подозреваемых доставили в райотдел. На данный момент они задержаны в порядке 208 УПК Украины как подозреваемые в совершении преступления по ч. 2 ст. 115 УК Украины.

"Сейчас решается вопрос об их мере пресечения. Кроме того, задержан местный житель Бердянска, который, как предполагается, предоставил автомобиль для совершения преступления. Эти данные проверяются", - рассказал Комиссаров.

По его словам, задержанным от 30 до 40 лет. Известно, что они не проживали на территории области.

Также прорабатываются различные версии причин преступления. Так, полиция предполагает, что убийство могло произойти из-за предпринимательской, политической деятельности активиста, а также бытовые вопросы.

Кроме того, в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат Антон Геращенко сообщил, что вероятным убийцей Виталия Олешко является бывший снайпер отряда "Торнадо". Однако Комиссаров во время пресс-конференции воздержался от комментариев об этом.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО Виталия Олешко. Из-за убийства в Бердянске открыли производство. Полиция рассматривает две версии убийства экс-бойца АТО. Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

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