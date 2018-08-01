Вбивство активіста у Бердянську: у поліції розповіли, як затримали підозрюваних

"Організоване злочинне угруповання підготувало для цього (злочину, - ред.) автомобіль на так званих "євробляхах", який був для цього злочину придбаний, щоб його потім можна було знищити. У Бердянську вони підготували автомобіль до скоєння злочину в місті, який був на запорізьких номерах. Злочин готувався. Була підготовлена відповідна зброя", - зазначив Коміссаров.

У ході проведення оперативно-слідчих дій поліція отримала інформацію про те, що ймовірні злочинці можуть пересуватися на автомобілі іноземного виробництва на номерах іноземної реєстрації.

"Нами була проведена комбінація. На першому блокпості автівку ідентифікували та пропустили. За нею виїхав автомобіль (поліції, - ред.). Ми не знали, чи є у них зброя. На іншому блокпості їх вже затримали", - уточнив очільник обласної поліції.

Підозрюваних доставили до райвідділу. На даний момент вони затримані у порядку 208 КПК України як підозрювані у скоєнні злочину по ч. 2 ст. 115 КК України.

"Нині вирішується питання про їх запобіжний захід. Крім того, затриманий місцевий житель Бердянська, який, як припускається, надав автомобіль для скоєння злочину. Ці дані перевіряються", - розповів Коміссаров.

За його словами, затриманим від 30 до 40 років. Відомо, що вони не проживали на території області.

Також опрацьовуються різні версії причин злочину. Так, поліція припускає, що вбивство могло статися через підприємницьку, політичну діяльність активіста, а також побутові питання.

Крім того, в ефірі одного з українських телеканалів народний депутат Антон Геращенко повідомив, що ймовірним убивцею Віталія Олешка є колишній снайпер загону "Торнадо". Однак Коміссаров під час прес-конференції утримався від коментарів про це.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську вбили активіста, ветерана АТО Віталія Олешка. Через вбивство у Бердянську відкрили провадження. Поліція розглядає дві версії вбивства екс-бійця АТО. Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у вбивстві.