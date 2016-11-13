Тяжеловесный и крупногабаритный транспорт не пропускают в Хмельницкий

"На Хмельницком остаются обесточенными 140 населенных пунктов. Сейчас во время заседания оперативного штаба было принято решение о недопущении крупногабаритного и тяжеловесного транспорта через город Хмельницкий. Для отстоя такого транспота в области есть 19 пунктов. Мы получили сообщение об ухудшении ситуации. Непогода в области будет бушевать и завтра. Поэтому в 12:00 будет проведена скайп-конференция с руководителями северных регионов. В связи с тем, что в большинстве районов идет сильный снегопад, и покров снега в районе 10-20 см, будем направлять в эти районы специальную технику, в том числе, привлечем технику ГосЧС области. Один грейдер спасателей уже направили в Староконстантиновский район", - заметил он.

В ночь с 12 на 13 ноября спасателями области была оказана помощь двенадцати автобусам, которые попали в снежную ловушку. В том числе, один автобус с детьми, который ехал из села Чернеливка Красиловского района в Хмельницкий. В 12:00 также будет принято решение по развертыванию пунктов обогрева и оказания помощи спасателями края. Двадцать таких пунктов уже готовы к работе.