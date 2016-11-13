Тяжеловесный и крупногабаритный транспорт не пропускают в Хмельницкий
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. На границе с Винницкой и Черновицкой областями заработали специальные блокпосты. Об этом корреспонденту УНН рассказал руководитель штаба по чрезвычайным ситуациям при Хмельницкой ОГА Олег Гуменный.
"На Хмельницком остаются обесточенными 140 населенных пунктов. Сейчас во время заседания оперативного штаба было принято решение о недопущении крупногабаритного и тяжеловесного транспорта через город Хмельницкий. Для отстоя такого транспота в области есть 19 пунктов. Мы получили сообщение об ухудшении ситуации. Непогода в области будет бушевать и завтра. Поэтому в 12:00 будет проведена скайп-конференция с руководителями северных регионов. В связи с тем, что в большинстве районов идет сильный снегопад, и покров снега в районе 10-20 см, будем направлять в эти районы специальную технику, в том числе, привлечем технику ГосЧС области. Один грейдер спасателей уже направили в Староконстантиновский район", - заметил он.
В ночь с 12 на 13 ноября спасателями области была оказана помощь двенадцати автобусам, которые попали в снежную ловушку. В том числе, один автобус с детьми, который ехал из села Чернеливка Красиловского района в Хмельницкий. В 12:00 также будет принято решение по развертыванию пунктов обогрева и оказания помощи спасателями края. Двадцать таких пунктов уже готовы к работе.