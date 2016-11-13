Важковаговий і великогабаритний транспорт не пропускають до Хмельницького
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. На кордоні з Вінницькою та Чернівецькою областями запрацювали спеціальні блокпости. Про це кореспонденту УНН розповів керівник штабу з надзвичайних ситуацій при Хмельницькій ОДА Олег Гуменний.
“На Хмельниччині залишаються знеструмленими 140 населених пунктів. Наразі під час засідання оперативного штабу було прийнято рішення про недопущення великогабаритного і важковагового транспорту через місто Хмельницький. Для відстою такого транспоту в області є 19 пунктів. Ми отримали повідомлення про погіршення ситуації. Негода в області вируватиме і завтра. Відтак о 12:00 буде проведено скайп-конференцію в керівниками північних регіонів. У зв’язку з тим, що у більшості районів іде сильний снігопад, і покров снігу в районі 10-20 см, будемо направляти у ці райони спеціальну техніку, у тому числі, залучимо техніку ДСНС області. Один грейдер рятувальників вже направили у Старокостянтинівський район” — зауважив він.
Вночі з 12 на 13 листопада рятувальниками області було надано допомогу дванадцятьом автобусам, які потрапили у снігову пастку. У тому числі, один автобус із дітьми, який їхав із села Чернелівка Красилівського району до Хмельницького. О 12:00 також буде прийняте рішення щодо розгортання пунктів обігріву та надання допомоги рятувальниками краю. Двадцять таких пунктів вже готові до роботи.