Ватикан запретил развеивать прах после кремации
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Власти Ватикана сообщили католикам, что прах после кремации нельзя развеивать, делить или держать дома. Храниться он может только в одобренных Католической церковью местах, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В документе, принятом ватиканской конгрегацией по доктрине, указано, что захоронение - это самый богоугодный способ обращения с умершими, поскольку лучше всего отражает идею воскресения, хотя кремация тоже разрешена.
Священники объяснили новую норму ростом популярности "идей, противоречащих вере", которые появились с 1960-х годов, когда церковь официально разрешила кремацию.
В частности, церковь борется с идеями о том, что рассеивание праха означает единение с природой или освобождения от тела, которые считает присущими дохристианским языческим верованиям.
Кроме того, верующим запрещено делить останки между собой, вкладывать их внутрь медальонов и других аксессуаров. Католикам, которые выберут кремацию из причин, что противоречат доктрине, следует отказаться от похорон по обычаю католическому, говорится в документе.
Как сообщал УНН, соревнования по скоростному копанию могил прошли в Венгрии.