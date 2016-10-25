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Ватикан заборонив розвіювати прах після кремації

Ватикан заборонив розвіювати прах після кремації

Київ • УНН

 • 10689 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Влада Ватикану повідомила католиків, що прах після кремації не можна розвіювати, ділити чи тримати вдома. Зберігатися він може тільки в схвалених Католицькою церквою місцях, передає УНН з посиланням на ВВС.

У документі, ухваленому ватиканською конгрегацією з доктрини, зазначено, що поховання — це найбільш богоугодний спосіб поводження з померлими, оскільки найкраще відображає ідею воскресіння, хоча кремація теж дозволена.

Священики пояснили нову норму зростанням популярності “ідей, що суперечать вірі”, які з’явилися з 1960-х років, коли церква офіційно дозволила кремацію.

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Зокрема, церква бореться з ідеями про те, що розсіювання праху означає єднання з природою або звільнення від тіла, які вважає притаманними дохристиянським язичницьким віруванням.

Крім того, вірянам заборонено ділити останки між собою, вкладати їх всередину медальйонів та в інші аксесуари. Католикам, які оберуть кремацію з причин, що суперечить доктрині, слід відмовитися від похорону за католицьким звичаєм, йдеться в документі.

Як повідомляв УНН, змагання зі швидкісного копання могил пройшли в Угорщині.

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