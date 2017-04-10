ВАСУ перенес рассмотрение иска В.Шокина на 20 апреля

"Судебное заседание объявляется открытым", - отметил председательствующий судья.

Стоит отметить, на заседание суда явился представитель Президента Украины Дмитрий Гуцал и представитель Верховной Рады.

При этом на заседание не явились представители истца - экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Представители ответчиков в судебном заседании заявили, что неявка истца является уважительной причиной для отложения рассмотрения дела. При этом они отметили, что в случае повторной неявки истца без уважительных причин иск следует оставить без удовлетворения.

"Судебная коллегия, посовещавшись на месте, учитывая, что истец был надлежащим образом уведомлен о дате и времени проведения заседания, а основания его явки не являются уважительными, постановила отложить рассмотрение дела. Следующая дата заседания - 20 апреля 15:00", - сказал председательствующий судья.

Напомним, В.Шокин подал иск о признании незаконным его увольнении и восстановлении в должности.