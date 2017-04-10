ВАСУ перенес рассмотрение иска В.Шокина на 20 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Высший административный суд Украины не смог рассмотреть иск бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина о признании незаконным его увольнения и восстановлении в должности и перенес заседание на 15:00 20 апреля, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется открытым", - отметил председательствующий судья.
Стоит отметить, на заседание суда явился представитель Президента Украины Дмитрий Гуцал и представитель Верховной Рады.
При этом на заседание не явились представители истца - экс-генпрокурора Виктора Шокина.
Представители ответчиков в судебном заседании заявили, что неявка истца является уважительной причиной для отложения рассмотрения дела. При этом они отметили, что в случае повторной неявки истца без уважительных причин иск следует оставить без удовлетворения.
"Судебная коллегия, посовещавшись на месте, учитывая, что истец был надлежащим образом уведомлен о дате и времени проведения заседания, а основания его явки не являются уважительными, постановила отложить рассмотрение дела. Следующая дата заседания - 20 апреля 15:00", - сказал председательствующий судья.
Напомним, В.Шокин подал иск о признании незаконным его увольнении и восстановлении в должности.