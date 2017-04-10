ВАСУ переніс розгляд позову В.Шокіна на 20 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вищий адміністративний суд України не зміг розглянути позов колишнього Генерального прокурора України Віктора Шокіна про визнання незаконним його звільнення і відновлення на посаді і переніс засідання на 15:00 20 квітня, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошується відкритим", - зазначив головуючий суддя.
Варто зазначити, на засідання суду з'явився представник Президента України Дмитро Гуцал та представник Верховної Ради.
При цьому на засідання не з'явилися представники позивача – екс-генпрокурора Віктора Шокіна.
Представники відповідачів у судовому засіданні заявили, що неявка позивача є поважною причиною для відкладення розгляду справи. При цьому вони наголосили, що у випадку повторної неявки позивача без поважних причин позов варто залишити без задоволення.
"Судова колегія, порадившись на місці, враховуючи, що позивач був належним чином повідомлений про дату і час проведення засідання, а підстави його явки не є поважними, постановила відкласти розгляд справи. Наступна дата засідання - 20 квітня 15:00", - сказав головуючий суддя.
Нагадаємо, В.Шокін подав позов про визнання незаконним його звільнення і відновлення на посаді.