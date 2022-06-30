Вашингтон заблокировал более 1 млрд долларов американских активов российского олигарха

КИЕВ. 30 июня. УНН. В четверг Соединенные Штаты заблокировали компанию, базирующуюся в США стоимостью более 1 миллиарда долларов, связанную с российским олигархом Сулейманом Керимовым, заявив, что союзник путина использовал ее для направления и инвестирования теневых средств. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.