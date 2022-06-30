Вашингтон заблокировал более 1 млрд долларов американских активов российского олигарха
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В четверг Соединенные Штаты заблокировали компанию, базирующуюся в США стоимостью более 1 миллиарда долларов, связанную с российским олигархом Сулейманом Керимовым, заявив, что союзник путина использовал ее для направления и инвестирования теневых средств. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
Детали
Министерство финансов заявило, что Керимов, миллиардер, активно участвующий в российской политике, тайно руководил расположенным в штате Делавер фондом Heritage Trust, который вкладывал свои деньги в ряд крупных публичных компаний.
По словам представителей министерства финансов, фонд Heritage Trust, созданный в 2017 году, приносил деньги в Соединенные Штаты через подставные компании и незаметные фонды, созданные в Европе.
Министр финансов Джанет Йеллен пообещала, что Соединенные Штаты будут продолжать действовать, «даже несмотря на то, что российские элиты прикрываются доверенными лицами и сложными юридическими договоренностями».
Соединенные Штаты «будут активно применять многосторонне скоординированные санкции, введенные против тех, кто финансирует войну россии против Украины и извлекает из нее выгоду», — говорится в заявлении.
Дополнение
Событие произошло через несколько недель после того, как Фиджи передали Соединенным Штатам суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, связанную с Керимовым, который с 2018 года находится под санкциями США за отмывание денег и его роль в российском правительстве.
Соединенные Штаты и европейские страны ужесточили меры против российских олигархов после вторжения путина в Украину 24 февраля, которое вызвало ряд западных санкций.
Керимов, родом из Дагестана, стал одним из самых богатых людей в мире после распада Советского Союза.
Его семья контролирует крупного производителя золота "Полюс".
В индексе миллиардеров Bloomberg он занял 190-е место среди самых богатых людей мира в конце 2021 года с состоянием 11,8 миллиарда долларов.