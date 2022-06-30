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Вашингтон заблокував понад 1 млрд доларів американських активів російського олігарха

Вашингтон заблокував понад 1 млрд доларів американських активів російського олігарха

Київ • УНН

 • 79236 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. У четвер Сполучені Штати заблокували компанію, що базується в США вартістю понад 1 мільярд доларів, пов'язану з російським олігархом Сулейманом Керімовим, заявивши, що союзник путіна використав її для спрямування та інвестування тіньових коштів. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

Міністерство фінансів заявило, що Керімов, мільярдер, який бере активну участь у російській політиці, таємно керував розташованим у штаті Делавер фондом Heritage Trust, який вкладав свої гроші в низку великих публічних компаній.

За словами представників міністерства фінансів, фонд Heritage Trust, створений у 2017 році, приносив гроші до Сполучених Штатів через підставні компанії та непомітні фонди, створені у Європі.

Міністр фінансів Джанет Єллен пообіцяла, що Сполучені Штати продовжуватимуть діяти, «навіть попри те, що російські еліти прикриваються довіреними особами та складними юридичними домовленостями».

Сполучені Штати «активно застосовуватимуть багатосторонньо скоординовані санкції, введені проти тих, хто фінансує війну росії проти України та отримує з неї вигоду», — йдеться у заяві.

Доповнення

Подія відбувалась за кілька тижнів після того, як Фіджі передали Сполученим Штатам суперяхту вартістю 300 мільйонів доларів, пов'язану з Керімовим, який з 2018 року перебуває під санкціями США за відмивання грошей та його роль у російському уряді.

Сполучені Штати та європейські країни посилили заходи проти російських олігархів після вторгнення путіна в Україну 24 лютого, яке викликало низку західних санкцій.

Керімов, родом з Дагестану, став одним із найбагатших людей у ​​світі після розпаду Радянського Союзу.

Його родина контролює великого виробника золота "Полюс".

В індексі мільярдерів Bloomberg він посів 190-е місце серед найбагатших людей світу наприкінці 2021 року зі статками 11,8 мільярда доларів.

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