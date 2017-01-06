"Вашингтон" прервал рекордную серию "Коламбуса" в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. ХК "Вашингтон Кэпиталс" нанес разгромное поражение "Коламбус Блю Джекетс" 5:0, прервав рекордную серию клуба по количеству побед в НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Счет не полностью отразил ход встречи. В первые 30 минут шла равная игра, но "Кэпиталс" везло больше - первые два гола из трех были забиты после рикошетов, а Брейди Холтби сделал несколько ключевых сейвов. Всего вратарь "Вашингтона" отразил 29 бросков и в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль.
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Голами в составе "Вашингтона" отличились пять разных игроков: Даниэль Винник, Джон Карлсон, Нейт Шмидт, Андре Бураковски и Джастин Уильямс.
Таким образом победная серия "Коламбуса" остановилась на отметке в 16 матчей.
Напомним, что "Блю Джекетс" не удалось повторить рекорд "Питтсбурга", который в сезоне 1992-93 выиграл 17 раз подряд. Однако, 16 побед подряд - это единоличное второе место в истории НХЛ.