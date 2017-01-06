"Вашингтон" перервав рекордну серію "Коламбуса" в НХЛ

Рахунок не повністю відобразив хід зустрічі. У перші 30 хвилин точилася рівна гра, але "Кепіталс" щастило більше - перші два голи з трьох були забиті після рикошетів, а Брейді Холтбі зробив кілька ключових сейвів. Всього воротар "Вашингтона" відбив 29 кидків і в четвертий раз в сезоні зіграв на нуль.

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Голами у складі "Вашингтона" відзначилися п'ять різних гравців: Даніель Вінник, Джон Карлсон, Нейт Шмідт, Андре Бураковські і Джастін Вільямс.

Таким чином переможна серія "Коламбуса" зупинилася на позначці в 16 матчів.

Нагадаємо, що "Блю Джекетс" не вдалося повторити рекорд "Піттсбурга", який в сезоні 1992-93 виграв 17 разів поспіль. Проте, 16 перемог поспіль - це одноосібне друге місце в історії НХЛ.