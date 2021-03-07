Стоимость биткоина выросла на 4,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Стоимость биткоина сегодня выросла на 4,2%. Отныне цена криптовалюты достигла 50 947, 94 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сегодня стоимость биткоина составляет 50 947, 94 долларов, что на 2 043, 31 больше предыдущей цены.
В общем, от минимума нынешнего года, криптовалюта подорожала на 83,7%, что по состоянию на 4 января достигало 27 734 долларов.
Пик стоимости биткоина составил 58 354, 14 долларов.
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