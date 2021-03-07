Вартість біткоїна зросла на 4,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Вартість біткоїна сьогодні зросла на 4,2%. Відтепер ціна криптовалюти сягнула 50 947, 94 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Сьогодні вартість біткоїна становить 50 947, 94 доларів, що на 2 043, 31 більше від попередньої ціни.
Загалом, від цьогорічного мінімуму, криптовалюта подорожчала на 83,7%, що станом на 4 січня сягало 27 734 доларів.
Пік вартості біткоїна склав 58 354, 14 доларів.
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