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18 березня, 21:00 • 40888 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 84745 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 64691 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 102395 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 72208 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 98973 перегляди

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18 березня, 10:29 • 116975 перегляди

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17 березня, 19:38 • 144866 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

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17 березня, 14:49 • 313088 перегляди

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Вартість біткоїна зросла на 4,2%

Вартість біткоїна зросла на 4,2%

Київ • УНН

 • 20902 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Вартість біткоїна сьогодні зросла на 4,2%. Відтепер ціна криптовалюти сягнула 50 947, 94 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Сьогодні вартість біткоїна становить 50 947, 94 доларів, що на 2 043, 31 більше від попередньої ціни.

Загалом, від цьогорічного мінімуму, криптовалюта подорожчала на 83,7%, що станом на 4 січня сягало 27 734 доларів.

Пік вартості біткоїна склав 58 354, 14 доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біткоїн побив світовий рекорд: його вартість зросла до 52,5 тис. доларів

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