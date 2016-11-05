Грузовик с беглецами из Хавиджа взорвали в Ираке, 18 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли после того, как грузовик с людьми, которые пытались оставить подконтрольный "Исламскому государству", город Хавиджа, взорвалась на минах на севере Ирака. Об этом со ссылкой на полицию пишет Reuters, передает УНН.
По информации СМИ, иракцы спасались бегством с Хавиджа, расположенного в 120 километрах к югу от Мосула. Среди погибших 17 мирных граждан и один полицейский.
Ранее сообщалось о 12 погибших, которых подобрал полицейский автомобиль, люди шли в город Аль-Алям, отмечает агентство.
Город Хавиджа в провинции Киркук находится под контролем Исламского государства с июня 2014 года.