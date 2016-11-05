Грузовик с беглецами из Хавиджа взорвали в Ираке, 18 человек погибли

По информации СМИ, иракцы спасались бегством с Хавиджа, расположенного в 120 километрах к югу от Мосула. Среди погибших 17 мирных граждан и один полицейский.

Ранее сообщалось о 12 погибших, которых подобрал полицейский автомобиль, люди шли в город Аль-Алям, отмечает агентство.

Город Хавиджа в провинции Киркук находится под контролем Исламского государства с июня 2014 года.