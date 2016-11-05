Вантажівку із втікачами із Хавiджа підірвали в Іраку, 18 осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Щонайменше 18 людей загинули після того, як вантажівка із людьми, які намагались покинули, підконтрольне "Ісламській державі", місто Хавіджа, підірвалась на мінах на півночі Іраку. Про це із посиланням на поліцію пише Reuters, передає УНН.
За інформацією ЗМІ, іракці рятувалися втечею з Хавіджи, розташованої за 120 кілометрів на південь від Мосула. Серед загиблих 17 мирних громадян і один поліцейський.
Раніше повідомлялося про 12 загиблих, яких підібрав поліцейський автомобіль, люди йшли в місто Аль-Алям, відзначає агентство.
Місто Хавіджа в провінції Кіркук знаходиться під контролем Ісламської держави з червня 2014 року.