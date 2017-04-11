Грузовик с львовским мусором задержали в Ровенской области

“Согласно транспортной накладной, фура с мусором курсировала из Львова в Днепр. По словам водителя, 26-летнего жителя Житомирской обл., в авто возникли технические неисправности с коробкой передач, поэтому он вынужден был заехать на станцию ​​технического обслуживания, за которой расположена свалка”, — сообщили в полиции.

Автомобиль доставлен на штрафплощадку Дубно. Полиция проводит проверку.

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов .

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов — опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют ИИ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг / кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 000 тонн.