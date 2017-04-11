Вантажівку із львівським сміттям затримали на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вантажівка зі львівським сміттям розвантажувалася на сміттєзвалищі поблизу райцентру Дубно, на Рівненщині. Повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
“Відповідно до транспортної накладної, фура зі сміттям курсувала зі Львова до Дніпра. Зі слів водія, 26-річного жителя Житомирщини, в авто виникли технічні несправності з коробкою передач, тому він змушений був заїхати на станцію технічного обслуговування, за якою розташоване сміттєзвалище”, — повідомили у поліції.
Автомобіль доставлено на штрафмайданчик Дубна. Поліція проводить перевірку.
Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.
При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.