Грузовик с львовским мусором в Ровенской области перевернулся из-за разрыва колеса

По его словам, водитель не смог удержать грузовик и съехал в кювет.

Куда вывозили мусор - неизвестно. Как рассказали в полиции, водитель категорически отказывается что-либо объяснять.

Напомним, как сообщал УНН, фура с львовским мусором перевернулась возле райцентра Дубно в Ровенской области.