Грузовик с львовским мусором в Ровенской области перевернулся из-за разрыва колеса
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 25 октября. УНН. Причиной съезда в кювет грузовика с мусором в Ровенской области стал разрыв колеса. Об этом корреспонденту УНН рассказал командир роты патрульной полиции Ровно Вадим Жук.
По его словам, водитель не смог удержать грузовик и съехал в кювет.
Куда вывозили мусор - неизвестно. Как рассказали в полиции, водитель категорически отказывается что-либо объяснять.
Напомним, как сообщал УНН, фура с львовским мусором перевернулась возле райцентра Дубно в Ровенской области.