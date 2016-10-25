Вантажівка зі львівським сміттям на Рівненщині перекинулася через розрив колеса
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Причиною з'їзду в кювет вантажівки зі сміттям на Рівненщині став розрив колеса. Про це кореспонденту УНН розповів командир роти патрульної поліції Рівного Вадим Жук.
За його словами, водій не зміг втримати вантажівку та з'їхав у кювет.
Куди вивозили сміття - невідомо. Як розповіли у поліції, водій категорично відмовляється щось пояснювати.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фура із львівським сміттям перекинулася поблизу райцентру Дубно на Рівненщині.