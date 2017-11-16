Грузовик без тормозов спровоцировал масштабное ДТП в Киеве, пострадал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Грузовик без тормозов спровоцировал масштабное ДТП и пробку в столице на улице Лобановского, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Масштабное ДТП и пробка в Киеве на Лобановского: грузовик без тормозов и 4 авто. Пострадал ребенок," - говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня, на улице Андрея Матвиенко в Кропивницком произошли сразу три ДТП. Причина - прорыв трубы водоснабжения, который произошел ночью. В результате чего на дороге образовалась ледяная корка.