Грузовик без тормозов спровоцировал масштабное ДТП в Киеве, пострадал ребенок

"Масштабное ДТП и пробка в Киеве на Лобановского: грузовик без тормозов и 4 авто. Пострадал ребенок," - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, на улице Андрея Матвиенко в Кропивницком произошли сразу три ДТП. Причина - прорыв трубы водоснабжения, который произошел ночью. В результате чего на дороге образовалась ледяная корка.