Вантажівка без гальм спровокувала масштабну ДТП в Києві, постраждала дитина

"Масштабне ДТП і пробка в Києві на Лобановського: вантажівка без гальм і 4 авто. Постраждала дитина," - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні, на вулиці Андрія Матвієнка в Кропивницького відбулися відразу три ДТП. Причина - прорив труби водопостачання, який стався вночі. В результаті чого на дорозі утворився льодовий покрив.