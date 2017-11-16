Вантажівка без гальм спровокувала масштабну ДТП в Києві, постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вантажівка без гальм спровокував масштабну ДТП і пробку в столиці на вулиці Лобановського, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Масштабне ДТП і пробка в Києві на Лобановського: вантажівка без гальм і 4 авто. Постраждала дитина," - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні, на вулиці Андрія Матвієнка в Кропивницького відбулися відразу три ДТП. Причина - прорив труби водопостачання, який стався вночі. В результаті чого на дорозі утворився льодовий покрив.