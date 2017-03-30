Вандалы изуродовали памятный знак Небесной Сотни в Кировоградской области

“Члены общественной организации, которая есть в нашем городе, собрали средства и установили памятный знак Небесной Сотни в виде казацкого креста. Этой ночью произошел досадный случай — неизвестные разбили крест, изуродовали беседку, которая в коммунальной собственности нашей, она заходится напротив нашей милиции, побили плакаты по истории города. Утром была вызвана патрульная служба, которую ждали 40 минут, составили соответствующие протоколы, приехал эксперт, начали снимать отпечатки”, — сообщил О.Бакалинський.

По его словам, в подобных случаев в городе раньше не было.

Напомним, 24 марта памятник жертвам Холокоста разрисовали в Тернополе .

фото Златопиль