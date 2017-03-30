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Вандали понівечили пам’ятний знак Небесній Сотні на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 березня. УНН. Цієї ночі вандали понівечили пам’ятний знак Небесній Сотні у м.Мала Виска на Кіровоградщині. Про це кореспонденту УНН повідомив перший заступник голови Маловисківської міської ради Олександр Бакалінський.

“Члени громадської організації, яка є в нашому місті, зібрали кошти і встановили пам’ятний знак Небесній Сотні у вигляді козацького хреста. Цієї ночі стався прикрий випадок — невідомі розбили хрест, понівечили альтанку, яка в комунальній власності нашій, вона заходиться навпроти нашої міліції, побили плакати з історії міста. Ранком було викликано патрульну службу, яку чекали 40 хвилин, склали відповідні протоколи, приїхав експерт, почали знімати відбитки і так далі”, — повідомив О.Бакалінський.

За його словами, вподібних випадків у місті раніше не було.

Нагадаємо, 24 березня пам’ятник жертвам Голокосту розмалювали в Тернополі.

Фото Златопіль

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