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Валютные поступления от экспорта товаров черной металлургии выросли на 33,5%

Валютные поступления от экспорта товаров черной металлургии выросли на 33,5%

Киев  •  УНН

 • 16529 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Украина в январе получила на 33,5% больше валютных поступлений от экспорта товаров черной металлургии, передает УНН со ссылкой на сообщение “Держзовнішінформу”.

“В января 2018 года объемы валютных поступлений от экспорта товаров черной металлургии составили 873 млн долларов, что почти на 33,5% больше, чем в декабре 2017 года”, — отмечается в сообщении.

При этом, по результатам 2017 года поступления от экспорта товаров черной металлургии составили почти 8,7 млрд долларов, что на 19,6% больше чем в 2016 году.

Увеличение объемов денежных поступлений в 2017 году зафиксировано почти по всем товарным позициям, кроме длинномерного проката. Наибольшие объемы валютных поступлений были от продажи полуфабрикатов, которые составили 2,5 млрд долларов, что на 14,9% больше, чем в 2016 году.

В географической структуре экспорта черных металлов из Украины по итогам 2017 года больше всего товаров экспортировано на рынки стран Европейского Союза (36,8%), Ближнего Востока (24,5%), Африки (15,6%) и СНГ (11%).

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о создании государственного учреждения “Офис по продвижению экспорта” на основе уже работающего соответствующего офиса.

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