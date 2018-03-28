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Валютні надходження від експорту товарів чорної металургії зросли на 33,5%

Валютні надходження від експорту товарів чорної металургії зросли на 33,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Україна у січні отримала на 33,5% більше валютних надходжень від експорту товарів чорної металургії, передає УНН з посиланням на повідомлення “Держзовнішінформу”.

“У січні 2018 року обсяги валютних надходжень від експорту товарів чорної металургії становили 873 млн доларів, що майже на 33,5% більше ніж у грудні 2017 році”, — зазначається у повідомленні.

При цьому, за результатами 2017 року надходження від експорту товарів чорної металургії склали майже 8,7 млрд доларів, що на 19,6% більше ніж у 2016 році.

Збільшення обсягів грошових надходжень у 2017 році зафіксовано майже по всіх товарних позиціях, крім довгомірного прокату. Найбільші обсяги валютних надходжень були від продажу напівфабрикатів, які склали 2,5 млрд доларів, що на 14,9% більше, ніж у 2016 році.

В географічній структурі експорту чорних металів з України за підсумками 2017 року більше всього товарів експортовано на ринки країн Європейського Союзу (36,8%), Близького Сходу (24,5%), Африки (15,6%) та СНД (11,%).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо створення державної установи “Офіс з просування експорту” на основі вже працюючого відповідного офісу.

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