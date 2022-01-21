Вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине уже более 167 тысяч

КИЕВ. 21 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,4 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - около 167 тысяч человек. При этом в целом сделали около 29,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 86 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.