Вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине уже более 167 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,4 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - около 167 тысяч человек. При этом в целом сделали около 29,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 86 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 20 января в Украине 86 146 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу - 34 905 людей, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу - 21 255 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 15 109 351 человек, из них получили первую дозу - 15 109 349 человек, получивших две дозы - 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу - 11 941 человек, бустерную дозу - 167 360 человек. Всего проведено 29 699 380 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.